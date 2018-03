Auto si schianta in via Amendola: protezioni divelte, intervengono i pompieri

Incidente senza, fortunatamente, gravi conseguenze in via Amendola. Poco dopo le ore 13 una Renault Captur si è schiantata a bordo della strada, colpendo e sradicando le protezioni poste a fianco del semaforo che regola il frequentato incrocio con corso Martiri. Stando a quanto appreso, non risultano feriti come conseguenza del sinistro.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, un'ambulanza e i carabinieri, che hanno rilevato l'incidente e hanno delimitato la zona, restringendo la carreggiata, fino alla rimozione del veicolo. Logicamente il traffico in transito è stato rallentato per permettere lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza. Ancora da chiarire con certezza la dinamica dell'incidente.

