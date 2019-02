Giovane morì nell'incidente stradale: l'amico patteggia

Ha patteggiato la pena di due anni e quattro mesi. Nicola Gallo, 21 anni, di Lecco, era accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Era lui al volante della Volkswagen Polo che, lo scorso 23 giugno, finì fuori strada a Pomedo: nell'incidente perse la vita il giovane Alex Crippa, 21 anni, che viaggiava insieme all'amico.

Durante le indagini, il ragazzo risultò positivo all'alcoltest. Sarebbe stata la cintura, che indossava, a salvargli la vita a differenza di quanto accaduto a Crippa. Ieri in Tribunale Nicola, accompagnato dal legale Silvia Ferlin, ha chiesto al Gip, e ottenuto, di patteggiare la pena. La famiglia della vittima sarebbe già stata risarcita.

Il sinistro avvenne nella notte fra il 22 e il 23 giugno 2018 sulla vecchia Lecco-Ballabio, a Pomedo: l'automobile su cui Alex viaggiava con l'amico si ribaltò, facendo finire i due ragazzi fuori dall'abitacolo. Poco dopo le 3.20 entrarono in azione i mezzi e il personale di soccorso.

Crippa fu portato in ospedale da subito in condizioni critiche, mentre l'amico non riportò gravi ferite. Il 21enne morì due giorni dopo in seguito alle gravi lesioni riportate nel sinistro. I familiari diedero l'assenso per la donazione degli organi.