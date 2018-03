Dolzago, auto fuori strada nella notte: tre giovani coinvolti

Paura per il conducente dicianovenne e i due passaggeri di diciassette e quindici anni finiti fuori strada nel cuore della notte. Scenario del sinistro è stata la Strada Provinciale 51, che da Dolzago conduce verso Bevera.

Presumibilmente a causa del fondo stradale reso bagnato dalla copiosa pioggia, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada.

L'incidente ha richiamato sul posto la Polstrada, i Vigili del Fuoco e i volontari della Croce Verde di Bosisio, giunti in loco a bordo dell’ambulanza. L'intervento di pronto soccorso si è concluso intorno alle tre e mezza: buone le condizioni dei giovani, scossi dal sinistro, ma non feriti in maniera preoccupante.