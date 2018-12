Incidente a Balisio, frattura alla rotula per giocatore del Rugby Lecco

Grande spavento in casa Rugby Lecco per un proprio giocatore coinvolto in un frontale lunedì sera sulla Provinciale 62 ai Piani di Balisio. Marco Enslin, 30enne pilone bluceleste, era al volante del mezzo del club, di ritorno dall'allenamento del Rugby Touch (di cui è allenatore) e diretto a Maggio, quando è stato coinvolto in un violento scontro.

Da quanto raccontato ai propri compagni, all'altezza del distributore il veicolo che lo precedeva avrebbe frenato all'improvviso, forse per svoltare, e Marco avrebbe istintivamente sterzato per evitare il tamponamento, finendo col colpire un'auto in transito sull'altra corsia.

Nel violento impatto è rimasta coinvolta un'altra persona, per fortuna senza serie conseguenze. A Enslin è andata meno bene: frattura della rotula, l'intervento chirgurgico è in programma nel pomeriggio di oggi, martedì.

Il suo infortunio ha messo in apprensione compagni e staff del Rugby Lecco. «Per fortuna non ha riportato danni più seri - commenta Sebastian Damiani, coach della prima squadra bluceleste - Marco resterà fuori per quattro mesi circa, la sua stagione purtroppo è finita».

Ieri sera, dopo il sinistro, uno dei primi a essere stato informato è stato il presidente Stefano Gheza. «È andata davvero bene, ho visto i mezzi stamattina e fanno impressione - spiega a Lecco Today - Anche l'altro ragazzo della macchina pare non abbia nulla di grave. Speriamo che l'operazione vada bene. Marco è una roccia».

