Scontro tra due auto a Garlate, una si ribalta. Tre persone in ospedale tra cui un bambino di 7 anni

Grave incidente tra due auto ieri sera lungo la Sp72 a Garlate. Tre le persone coinvolte e soccorse d'urgenza: si tratta di una donna di 35 anni trasportata in codice rosso con un brutto politrauma all'ospedale di Lecco, di un bambino di 7 anni trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso di Bergamo e di un giovane di 20 anni con traumi apparentemente non importanti portato al nosocomio di Merate. Tutti al momento del ricovero erano coscienti.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 20 all'alteza del distributore di benzina Esso. Stando alle prime ricostruzioni la macchina con a bordo la donna e il bambino si stava immettendo sulla Strada provinciale da una via secondaria, quando sarebbe stata travolta da un'altra autovettura diretta verso Lecco.

Terribile l'impatto: il veicolo condotto dalla 35enne si è ribaltato finendo sul vicino marciapiede. Immediatamente è scattato l'allarme al 118 e sul posto è giunto l'elisoccorso da Como (che ha poi trasportato il bambino all'ospedale di Bergamo), oltre a due ambulanze, all'auto medica, ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Polizia stradale. Toccherà proprio alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.

Purtroppo la Sp72 si è rivelata ancora una volta un'arteria viabilistica pericolosa: diversi, già in passato, gli incidenti che si sono verificato lungo la strada che attraversa Garlate e Pescate.