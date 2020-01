Precipita per decine di metri dalla Parete Fasana sul Grignone: muore un alpinista

E' deceduto l'alpinsta soccorso prima delle nove di mattina nella zona del Pizzo della Pieve, sulla Parete Fasana della Grigna Settenttrionale (Grignone), all'attacco della via Inglesi a 1.300 metri di quota. Poche le informazioni attualmente in nostro possesso, ma sembrerebbe che il malcapitato sia precipitato per decine di metri: sul posto, con l'ausilio di un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), si sono portati i tecnici della XIX Delegazione Lariana; allertati anche i carabinieri.

Il corpo dell'uomo, C.M. le iniziali, è stato successivamente trasferito all'ospedale "Manzoni" di Lecco: la salma è stata recuperata e trasportata in elicottero su ordine della magistratura.