Incidente in Valsassina, soccorsi un bimbo di due anni e una donna di 24

Un bambino di soli 2 anni e una donna di 24 sono rimasti coinvolti in un incidente a Pasturo. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato uscendo di strada e andando a sbattere contro un ostacolo. I fatti si sono verificati alle 15 di oggi, martedì, in via Nisella, all'altezza del civico 10. Immediato l'allarme al 118 con intervento della Croce Rossa di Balisio e dei Vigili del Fuoco. Il bambino e la giovane coinvolti nel sinistro hanno riportato traumi apparentemnte lievi e sono stati trasportati in ospedale a Lecco per le cure e gli accertamenti del caso.

Un altro incidente si era verificato questa mattina poco prima delle 8 a Calolziocorte. Coinvolti in quel caso un'auto e una moto, con un ventenne rimasto ferito, stando alle prime notizie raccolte, in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso di via Mazzini in codice giallo e i Carabinieri (nella foto sotto). I fatti si sono verificati in via Anna Frank, a pochi passi dall'incrocio con corso Dante sulla Lecco-Bergamo dove, vista anche l'ora di punta, si è registrato qualche rallentamento.

