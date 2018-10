Infortunio sul lavoro, donna ferita a testa e braccio

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Bosisio Parini. L'allarme è scattato dopo le 14.30 in un impianto lavorativo di Via Pascolo.

Vittima dell'infortunio una 51enne che durante l'attività lavorativa si è procurata una ferita al capo e a un braccio. Per lei si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e successivamente dell'elisoccorso da Como, che in questi minuti la sta trasportando in ospedale con un codice giallo.

Allertati, per i rilievi del caso, anche i Vigili del fuoco, i Carabinier del Comando di Lecco e i tecnici di Ats Brianza.