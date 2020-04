Molteno: infortunio sul lavoro, giovane lavoratore perde due falangi di una mano

Brutto infortunio sul lavoro per un giovane di soli vent'anni. Nella mattinata di sabato 18 aprile il malcapitato, al lavoro presso il salumificio di via Gioacchino Rossini a Molteno, ha vissuto l'amputazione dell'ultima falange del quarto e del quinto dito di una mano, verosimilmente a causa del contatto con un macchinario. Raggiunto sul posto dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, il giovane è stato trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo per le cure del caso.

Sul posto si è portata anche un'autoinfermieristica, mentre i rilievi del caso saranno eseguiti dalla locale stazione dei carabinieri.