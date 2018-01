Oggiono, cade dal muletto su cui lavora: paura per un 26enne

Incidente sul lavoro questa mattina a Oggiono. Un ragazzo di 26 anni è caduto brutalmente dal muletto su cui stava lavorando. L'incidente, in un primo momento, sembrava molto grave, tanto da chiamare i soccorsi in codice rosso. Per fortuna, il ragazzo è rimasto solamente ferito ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa in codice verde.

Sul luogo dell'infortunio, in via per Dolzago, i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della Compagnia di Merate.