Incidente sul lavoro a primaluna: trauma cranico per operaio

Infortunio sul lavoro questa mattina a Primaluna, in un'officina sita in Via Merla 4. Vittima dell'incidente un 66enne che ha riportato una ferita alla testa e un trauma cranico.

L'uomo si è infortunato in un impianto di lavorazione metallica. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Soccorso Introbiese: i volontari lo hanno trasportato all'ospedale Manzoni intorno alle 8.30 in codice giallo.