Scontro nella notte tra auto e furgone: due persone finiscono in ospedale

Brutto incidente nel pieno della notte scorsa, intorno alle 2.30, sulla SP342dir a Merate in direzione Cernusco. Un'automobile e un furgone si sono scontrate, rendendo necessario l'intervento delle forze di soccorso per due degli occupanti: un uomo di 42 anni e una ragazza di 22.

Sul posto sono giunte, a sirene spiegate, due ambulanze della Croce Bianca di Merate, con l'ausilio di un'automedica. Dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Merate è stata inviata un'autopompa di supporto.

Le due persone, fortunatamente, non sono rimaste incastrate tra le lamiere delle auto accartocciate e sono state successivamente trasportate dai sanitari in ospedale, rispettivamente al Manzoni di Lecco e al Mandic di Merate: entrambi hanno riportato traumi non importanti, contrassegnati da un codice giallo.

