Maxi incidente in Statale: colpa del gasolio perso da un camion

E' stata la perdita di gasolio accusata da un camion a generare il maxi incidente che, intorno alle ore 21 di giovedì 25 gennaio, ha coinvolto otto auto e undici persone sulla Strada Statale 36 (direzione Milano, ndr), all'altezza del tratto compreso tra Garbagnate Monastero e Molteno. La chiamata al numero unico per le emergenze ha portato sul posto quattro ambulanze, un'automedica, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Anas e due pattuglie della polizia stradale di Lecco e Seregno, ma fortunatamente non sono gravi le condizioni delle persone coinvolte, di età compresa tra i 23 e i 53 anni.

Per rendere nuovamente percorribile il tratto di Statale è stata disposta la momentanea chiusura a partire dall'uscita di Suello, resa obbligatoria per i mezzi in transito.