Scontro auto-moto in viale Montegrappa: 25enne finisce in ospedale

Violento scontro auto-moto andato in scena in viale Montegrappa, all'altezza dell'incrocio con via Ugo Foscolo, intorno alle ore 19 di venerdì 11 ottobre. A scontrarsi sono stati un'autovettura e una motocicletta: la Volkswagen, in viaggio verso viale Adamello e nell'atto di svoltare verso sinistra, è stata colpita dalla due ruote diretta verso il semaforo: sul posto, inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, che ha trasportato il motociclista 25enne presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo. Illesa, invece, la guidatrice dell'autovettura.

Le eventuali responsabilità saranno assegnate dagli agenti della polizia locale chiamati a intervenire e a dirigere il traffico in transito nella zona.