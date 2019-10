Morta anche la madre di Matteo dopo lo scontro con il legname perso da un tir

Maria Grazia Pomoli non ce l'ha fatta, è deceduta nel tardo pomeriggio di martedì 1 ottobre dopo una giornata trascorsa tra la vita e la morte. Come riportato dai colleghi di SondrioToday.it, sono state troppo gravi le ferite riportate durante l'impatto con i quintali di assi di legno improvvisamente piombati sulla sua strada mentre con la sua Skoda Fabia stava portando suo figlio Matteo a prendere i mezzi pubblici necessari per andare a scuola a Chiavenna.

La tragedia

Uno scontro tremendo con il carico perso dal rimorchio di un tir, mentre procedeva sulla carreggiata opposta, in cui figlio Matteo Dei Cas è morto sul colpo mentre la donna, 56enne insegnante di religione, ha riportato delle gravissime lesioni. Trasportata urgentemente presso l'ospedale "Morelli" di Sondalo con l'ausilio dell'elicottero, era stata immediatamente sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico nel tentativo di salvarle la vita.

Dopo ore di angoscia la terribile notizia. La morte di Maria Grazie e Matteo lascia sgomenta l'intera comunità valtellinese ora stretta al marito e padre Enrico Dei Cas, conosciuto sindacalista della Cisl, e il primogenito della coppia, Francesco.