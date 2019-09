Grave incidente dopo il Motoraduno per una coppia: «Aiutateci a ritrovare l'angelo che ci ha aiutato»

Per trasformare una giornata di festa in una da incubo basta veramente un attimo. Ben lo sanno Sandrine e Daniele, che sabato 7 hanno raggiunto il Motoraduno Internazionale di Mandello del Lario e, dopo aver passato la giornata nel festoso chiasso generato dalle migliaia di persone che hanno raggiunto il comune lacustre, hanno fatto ritorno verso casa. Durante il tragitto di ritorno, però, qualcosa è andato storto: mentre erano in viaggio sulla Strada Statale 36, nella zona di Monza, hanno avuto un incidente con un'autovettura in transito in quel tratto al loro pari.

A dargli un fondamentale aiuto è stato Diego, Guzzista come loro che gli ha impedito di cadere nel panico, ha contribuito ad allertare i soccorsi e, con loro, li ha attesi fino al trasporto in ospedale. Sandrine ha scritto un lungo post sulla pagina Facebook della Moto Guzzi per poterlo rintracciare e ringraziare.

Questo il messaggio postato:

Buonasera a tutti...

Sabato 7 settembre, attorno alle 17,30, tornando a casa dopo un giorno che doveva essere di festa a Mandello, abbiamo avuto un incidente con la moto (Stelvio) vicino a Monza, in superstrada...

Portati in ambulanza al san.gerardo di Monza, mi hanno riscontrato un trauma cranico e tre costole rotte, oltre ad essere bollata ovunque, mentre Daniele, mio marito, trauma alla mano e ai testicoli...(dovuto al serbatoio).

Ma siamo vivi per poterlo raccontare, malgrado i dolori fortissimi, e quindi, ci sentiamo fortunati...

Faccio questo post, per rintracciare un ragazzo, Guzzista, di nome Diego, che era dietro di noi al momento dell'incidente, ed è stato straordinario, unico... aveva un California e un casco giallo....un accento bolognese...

È stato costantemente al nostro fianco, a me, che ero sdraiata sull asfalto, di lato, aspettando i soccorsi, e soprattutto a sostenere mio marito, che era in confusione totale per la paura di perdermi...

Diego l.ha calmato, rassicurato, aiutato a chiamare chi doveva chiamare, a tirare fuori i nostri documenti, a sostenerlo in tutto...e tornando appena poteva da me, controllandomi sempre...non dimenticherò mai il suo viso, su di me, il suo sorriso che mi diceva di stare ferma e che tutto andrà bene...

Mio marito non ricorda il suo cognome, e quindi eccomi qui a chiedervi di aiutarmi a rintracciarlo, per poterli dire che tutto sommato, stiamo bene, e soprattutto GRAZIE!!!!

A volte, gli angeli non sono solo in cielo, ma sono quelli che, riescono in un momento terribile, a dare conforto e forza...

Grazie a chi mi aiuterà a rintracciare Diego...

State attenti ragazzi...

È un attimo farsi male...40 anni di guida, mai avuto un incidente, eppure sabato, con il traffico che c era tra raduno e gp di Monza, in una frazione di secondo, è successo.... :'(

Ringraziamo pure la nostra Guzzi, Stelvio di nome "Ada"...xk malgrado l impatto, non si è fatto quasi nulla, in compenso ha distrutto l.auto coinvolta!! (Il conducente non si è fatto nulla cmq ;) )

Sandrine e Daniele.