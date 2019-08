Incidente nel tunnel della SS36 tra Abbadia e Lecco, due persone coinvolte

Incidente poco dopo le 8 di questa mattina, sabato, lungo la Strada Statale 36 nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco in direzione sud, poco dopo l'ingresso nell'attraversamento.

Un veicolo si è ribaltato nel tunnel: due le persone coinvolte. Si tratta di un uomo di 35 anni e di una donna di 69. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Dopo un'iniziale allerta al 118 in codice rosso, l'intervento è stato portato avanti in codice giallo e verde. Sul posto il Soccorso di Mandello, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco. Rallentamenti e disagi al traffico. L'attraversamento è aperto.