Incidente nella notte in Valsassina, soccorsi quattro giovani e un ragazzino

Incidente nella notte in Valsassina, con ben cinque persone ferite e soccorse in codice giallo. Tra di loro anche un bambino di 13 anni e una ragazzina di 16, oltre a due giovani di 22 e 28 anni, e a un’altra ragazza di 19. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 62 nel comune di Introbio.

Mancavano pochi minuti all’una. L’impatto è stato forte e subito è stato allertato il 118. Sul posto ben quattro ambulanze, l’auto con il medico a bordo e l’elisoccorso da Como. Tutti i cinque feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita, sono stati trasportati negli ospedali di Lecco (tre pazienti), Erba e Varese. Sul posto la Polstrada di Lecco, i carabinieri del Comando di Lecco e i vigili del fuoco, oltre ai mezzi di soccorso di quattro associazioni del territorio. Le operazioni di soccorso sono durate quasi tre ore, oltre al lavoro messo in atto per pulire e mettere in sicurezza la strada anche ad opera del personale della Provincia.