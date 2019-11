Calolzio, abbattuto passaggio a livello: mattinata di disagi per i pendolari

Non solo traffico automobilistico in tilt questa mattina a Calolziocorte. Nel caos è finita anche la circolazione ferroviaria per via di un incidente: il passaggio a livello in zona Sala - in via via Santissimi Cosma e Damiano - è stato danneggiato, dalle prime informazioni raccolte parrebbe da un mezzo pesante in transito. Una delle due sbarre è stata abbattuta, creando così una situazione di potenziale pericolo alla viabilità.

Immediatamente i treni in transito sono stati bloccati, con evidenti disagi per i pendolari. Il convoglio 5037 (da Lecco, 9.12, per Bergamo) è rimasto fermo quasi venti minuti a Sala, in prossimità del passaggio a livello, facendo accumulare ritardi anche sulle corse delle altre linee, la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e la Lecco-Carnate-Milano.

Intorno alle 10 Trenord segnala ritardi complessivi fino a venti minuti (qui per seguire la circolazione in tempo reale). Sui social è esplosa, una volta di più, la rabbia dei pendolari costretti a vivere ormai quotidianamente disagi dovuti a guasti di varia natura agli impianti di circolazione.

Per riparare il danno sono intervenuti i tecnici di Rfi. Presenti sul posto anche gli agenti del comando di Polizia locale di Calolziocorte, chiamati a effettuare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

