Minorenne in moto investe anziana che attraversa la strada

Incidente intorno alle 8 di questa mattina a Pescate, in Via Roma. Un ragazzo di 17 anni in sella a una motocicletta ha infatti investito una donna di 67 che stava attraversando la strada in prossimità di un passaggio pedonale.

Gli automobilisti in transito in quel momento si sono immediatamente fermati per accertarsi delle condizioni dell'anziana, allertando così i soccorsi. Areu ha inviato sul posto l'ambulanza del LeccoSoccorso e un'automedica dell'Aat Lecco. La donna, giudicata in codice giallo, è stata trasportata all'ospedale Manzoni intorno alle 8.40. Il ragazzo, invece, non avrebbe riportato conseguenze.

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti di Polizia locale di Pescate, intervenuti anche per far scorrere la lunga fila di mezzi formatasi sulla strada.

Poco prima delle 8 un altro incidente si è verificato, a Brivio, e sempre coinvolgendo una vettura e una due ruote. Lo scontro è avvenuto in Via Como. L'intervento di soccorso è stato affidato alla Croce Bianca di Merate: una persona di 54 anni è stata trasportata in ospedale. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della locale stazione.