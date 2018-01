Treno Trenord deragliato a Pioltello: 3 morti, 5 passeggeri gravi e decine di feriti

Carrozze accartocciate e "appoggiate" sui binari. Pezzi di lamiera ovunque. E decine e decine di passeggeri seduti a terra, appoggiati alla massicciata, con lo sguardo terrorizzato e perso nel vuoto. Mattinata da incubo a Pioltello Limito, teatro di un incidente ferroviario avvenuto poco prima della stazione. Un minuto dopo le 7, secondo le primissime informazioni raccolte, un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. Il treno coinvolto sarebbe il regionale 10452, in servizio tra Cremona e Milano Porta Garibaldi, composto da otto vagoni.

Il bilancio dell'incidente

ll primo bilancio del drammatico incidente è pesantissimo: tra le lamiere del convoglio sono morte tre persone, sembra tutte donne. Altre cinque vittime sono state soccorse in codice rosso, una delle quali è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, tre al San Raffaele e una all'Humanitas di Rozzano. Otto i feriti in codice giallo e diciassette le persone soccorse in codice verde per lievi ferite. Per altre ottanta persone a bordo del convoglio, rimaste coinvolte nell'incidente, non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

Altri pendolari, almeno cinque, sono rimasti invece incastrati in una delle carrozze e sono stati liberati, dopo un lungo lavoro, dai pompieri.

Proprio per permettere i soccorsi - le prime informazioni parlano di diversi feriti - Rete ferroviaria italiana ha bloccato la circolazione tra Milano Lambrate e Treviglio sulla linea convenzionale e sull'alta velocità Milano Brescia.

Trenord, invece, ha comunicato "possibili ritardi al momento stimati fino a 30 minuti e variazioni a causa di un inconveniente di esercizio in prossimità della stazione di Pioltello, che richiede un necessario intervento delle autorità competenti" sulle linee Novara-Treviglio, Bergamo-Milano, Verona-Milano e Treviglio-Varese.

Già lo scorso 23 luglio, sempre a Pioltello, un treno era deragliato poco dopo aver lasciato la stazione. A uscire dai binari, in quel caso, era stato il regionale 2627 in servizio tra Milano e Bergamo. A bordo c'erano 250 passeggeri, tutti rimasti illesi.

La notizia su MilanoToday.it.