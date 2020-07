Dorio: cade mentre scala la falesia, grave un giovane arrampicatore

Grave incidente, nel primo pomeriggio, a Dorio. Come riferito da fonti mediche, un giovane arrampicatore di ventisei anni sarebbe caduto, intorno alle ore 15.00, mentre era impegnato nella scalata di una falesia sul Sasso del Negher; la chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha mobilitato la macchina dei soccorsi: le operazioni di recupero sono state tecnicamente complesse e hanno impegnato l'elisoccorso fatto decollare da Villa Guardia (Como) e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Dervio; allertati anche i pompieri e i carabinieri, oltre ai volontari del Soccorso Bellanese.

Le condizioni del giovane sono state classificate come gravi: è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale civile di Gravedona, nel Comasco.

La ricostruzione dei pompieri

«Intorno alle 15 - spiegano i Vigili del Fuoco - i pompieri comando di Lecco hanno ricevuto la richiesta per il soccorso di un ragazzo rimasto appeso a seguito di caduta mentre arrampicava al "Sass Negher", in località Olgiasca. Sono state impegnate una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando e una squadra del personale del distaccamento VV.FF. di Bellano. Dopo aver localizzato la persona, il malcapitato è stato recuperato in collaborazione del personale dell’elicottero 118 e trasportato in ospedale».