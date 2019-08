Incidente sulla SS36, motociclista trasportato d'urgenza in ospedale

Grave incidente in moto lungo la Strada Statale 36 nel pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto. Per cause ancora in via di accertamento, un uomo di 49 anni ha perso il controllo della propria due ruote ed è caduto rovinosamente a terra pocchiando anche la testa.

Il sinistro è avvenuto alle 14.15 nel tratto di SS36 tra Garbagnate Monastero e Molteno, carreggiata nord. Immediato l'allarme al 118 con intervento dei soccorsi in codice rosso. Sul posto l'elicottero da Milano e l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Allertati anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco di Lecco. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Lecco. Ha riportato un trauma cranico, oltre ad altri traumi.