Incidente lungo la SS36 all'uscita del tunnel Monte Barro, traffico in tilt

Un altro incidente lungo la Super Strada 36. Due auto si sono scontrate poco prima delle 16.30 di oggi, mercoledì, all'uscita del tunnel del Monte Barro, lungo la carreggiata Nord in direzione Lecco. Lo schianto si è verificato poco prima della rampa d'ingresso da Pescate all'imbocco del Ponte Manzoni. Dopo l'allarme al 118 sono subito intervenuti sul posto i soccorsi con la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertata anche la Polizia Stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi di 22 e 25 anni: le loro condizioni non sarebbero per fortuna gravi. L'intervento da codice giallo è proseguito in verde. Grossi disagi alla viabilità con code sulla SS36 anche dopo le 17, in pieno orario di punta.