Incidente stradale a Sirtori, ciclista soccorso e trasportato in ospedale

Un altro incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista lungo le strade lecchesi. L'investimento si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 8 dicembre, nel territorio comunale di Sirtori. Un 67enne a bordo della propria bicicletta stava viaggiando lungo via Lecco. A un tratto è stato urtato e travolto da un veicolo, ed è caduto a terra. Immediato l'allarme al 118 con l'arrivo sul posto di un'ambulanza in codice giallo. Il ciclista è stato così soccorso e trasportato all'ospedale di Merate.

L'uomo, che per fortuna non sarebbe in pericolo, ha riportato un trauma cranico e un trauma a un arto inferiore. Allertata anche la Polstrada di Lecco. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in via di ricostruzione.