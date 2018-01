Si ribalta con l'auto sulla vecchia Lecco-Ballabio: arrivano i soccorsi ma lui è già a casa

Paura nella tarta serata di domenica 7 gennaio sulla vecchia strada tra Lecco e Ballabio. Un ragazzo si è ribaltato con la sua auto rimanendo fortunatamente illeso, tanto da tornare fino a casa a piedi.

Per questo, una volta giunti sul luogo dell'incidente, i vigili del fuoco e i soccorsi, insieme ai carabinieri, non lo hanno trovato. Neanche i genitori, che erano già stati avvisati dell'accaduto, sapevano dove fosse il figlio. Il ragazzo, per fortuna, sta bene. A Primaluna, invece, un altro giovane di 23 anni è finito fuori strada con la sua auto. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, il 23enne è finito in ospedale in codice verde.