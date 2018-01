Motociclista si schianta contro un furgone a Santa Maria Hoè: grave un 44enne

Si è schiantato contro un furgone con la sua moto, un 44enne soccorso nella mattina di martedì 23 gennaio in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto in via Mozzanica Monsignor a Santa Maria Hoè, sulla provinciale 58.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato sbalzato fuori strada dopo lo scontro, forse frontale, con il mezzo. Recuperato dai vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 e della Croce bianca di Merate, il 44enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Avrebbe riportato alcuni traumi, alcuni anche gravi, alle gambe, alla testa e al torace.