Cesana Brianza, violento frontale tra due auto: quattro feriti

Non sono fortunatamente gravi le condizioni delle quattro persone (di età compresa tra i 28 e i 67 anni) rimaste ferite in un impatto frontale avvenuto poco dopo le 17 in via Minzoni, a Cesana Brianza. Il più giovane, residente a Suello, si è ribaltato insieme alla sua autovettura, condotta, stando a quanto ricostruito, a forte velocità nonostante la presenza di alcuni dissuasori stradali (dossi, ndr).

Violento l'impatto, che ha scatenato la paura e l'immediata chiamata al 112: sul posto sono state inviate tre ambulanze, della Croce Rossa, del Soccorso di Canzo e di Lario Soccorso, un'automedica un mezzo dei Vigili del Fuoco dal comando provinciale di Lecco e una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata, quest'ultima, di deviare il traffico e di rilevare il sinistro stradale.

Nessuno dei malcapitati ha perso conoscenza: tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo