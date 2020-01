Maxi incidente nel tunnel “San Martino”, chiusa provvisoriamente la Statale 36

Sono quattordici le persone rimaste coinvolte nel maxi incidente avvenuto intorno alle 13.20 all'interno del tunnel San Martino sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione sud; dieci i veicoli coinvolti nel sinistro. Il tratto dell'importante arteria è stato subito chiuso al traffico, come comunicato anche dalla Prefettura di Lecco, con uscita obbligatoria Orsa Maggiore sud.

L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita di Lecco centro che porta verso "La Meridiana". Cinque i mezzi di soccorso intervenuti sul posto - due ambulanze della Croce San Nicolò, una della Croce rossa di Lecco e una del Soccorso Bellanese più un'automedica - e un elicottero fatto decollare dalla base dell'ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo. Allertati anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco e gli agenti della Polizia Stradale di Bellano.

Dalle informazioni fornite da Areu, i coinvolti sono quindici, di cui dieci avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale. Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, una persona è stata trasferita a Lecco in codice giallo per un trauma a una spalla, altre quattro in codice verde.

Gravi i riflessi sul traffico cittadino. Lunghe code si sono formate all'interno della galleria di Lecco con uscita verso il centro città: vari automobilisti sono rimasti bloccati per oltre un'ora.