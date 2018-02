Scontro auto-moto in via Foscolo, giovane in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Foscolo a Lecco, all'incrocio con via Martiri di Nassirya. Un ragazzo di 16 anni in sella alla sua moto da cross è stato urtato da una Nissan Micra che svoltava proprio in via Martiri di Nassirya.

A causa dello scontro fra i mezzi, il giovane è stato sbalzato per terra, riportando ferite.

Sul posto è giunta in poco tempo un'ambulanza. I soccorritori del 118 hanno immobilizzato il ragazzo trasportandolo al Pronto soccorso, dove è giunto in codice giallo. Questa mattina via Foscolo era stata teatro di un'altra caduta da una moto, a causa del gasolio fuoriuscito da un camion.

