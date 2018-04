Tamponamento sulla SS36 tra Annone Brianza e Suello

Tamponamento a catena poco dopo mezzogiorno sulla SS36 nel tratto tra Annone e Suello, in direzione Nord in prossimità del cavalcavia.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, nel sinistro sarebbero coinvolti almeno tre mezzi, tra cui un furgone che avrebbe dato il via - per cause ancora da accertare - al tamponamento.

Sul posto si sono portati subito i volontari del LarioSoccorso di Erba. Cinque gli automobilisti coinvolti - una 16enne, un uomo e una donna di 32 anni, un 50enne e una donna di 72. Al momento nessuno sembrerebbe avere riportato conseguenze serie. Intervenuta, per i rilievi del caso e per far defluire il traffico, la Polizia stradale di Seregno.

Gallery