Airuno: cade dalla bicicletta, 39enne in gravi condizioni

Bruttissimo incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, ad Airuno lungo via dei Nobili 15. Un 39enne in sella alla sua bicicletta è infatti caduto, riportando serie ferite.

Ancora da ricostruire con esattezza le cause della caduta, ma è probabile che l'uomo abbia perso il controllo della bici per via della pioggia che ha reso viscido l'asfalto. Nella scivolata, lo sfortunato ciclista sarebbe finito addosso ad alcune macchine parcheggiate a bordo strada.

Per soccorrerlo sono giunte un'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un'automedica del 118. Sul posto anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ciclista 39enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dunque in condizioni piuttosto serie.