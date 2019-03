Manovra troppo brusca: coppia di anziani si ribalta con l'Ape Car

Una coppia di anziani, 85 anni lui, 79 anni lei, si è ribaltata con l'Ape car sabato mattina nel territorio comunale di Delebio, in via Don Guanella.

Erano circa le 12 quando, stando alle ricostruzioni effettuate, i coniugi, per evitare un'auto preveniente in senso opposto, hanno commesso una manovra troppo brusca, tanto da far ribaltare il piccolo mezzo.

Sul luogo dell'incidente si sono portati un'ambulanza della Croce rossa di Colico, un mezzo di soccorso avanzato di II° livello dell'Aat Sondrio e i Vigili del Fuoco. Gli anziani sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Le indagini su quanto accaduto sono in capo al Comando dei Carabinieri di Chiavenna.