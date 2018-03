Lecco. Scontro auto-bici alla rotonda di viale Valsugana

Se l'è cavata con un grosso spavento il ciclista di 46 anni colpito da un'automobile alla rotonda di viale Valsugana nel primo pomeriggio odierno, all'incrocio con corso Emanuele Filiberto, via Sant'Ambrogio e corso Carlo Alberto. L'uomo, che viaggiava su una city bike e che è stato curato dal personale medico di Lecco Soccorso, non è stato trasportato in ospedale nonostante i soccorsi fossero stati allertati in codice giallo.

Sul posto, per rilevare il sinistro, si è portata una pattuglia della Polizia Locale.