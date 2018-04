Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro in Via Sassi

Si schianta contro il muro con l'auto e blocca il traffico in Via Sassi. Davvero singolare l'incidente avvenuto nella centralissima via di Lecco poco dopo le 14.30. Una donna di 31 anni, al volante di una Renault Capture proveniente da piazza della stazione, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore, finendo contro il muro in prossimità della fermata dell'autobus.

Immediata la mobilitazione dei mezzi di soccorso: Areu ha inviato in Via Sassi un'ambulanza del Lecco Soccorso e un'automedica; intervenuti anche una squadra dei Vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia stradale e una di Polizia locale.

La donna, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, non avrebbe riportato gravi conseguenze nonostante l'iniziale classificazione in codice rosso. È stata trasportata all'ospedale Manzoni intorno alle 15.

Disagi si sono verificati per gli automobilisti che in quel momento transitavano sulla strada, rimasti a lungo bloccati dal dispiegamento di mezzi. In attesa di rimuovere l'auto, è stata riaperta una delle due corsie della carreggiata.

