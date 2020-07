Corso Bergamo: scontro tra auto e moto, centauro in ospedale

Iincidente a Lecco poco dopo le dieci, ferito un centauro. È accaduto lungo Corso Bergamo, complice anche l'intenso traffico che satura la viabilità alla domenica mattina.

Un'automobile e una moto si sono scontrate, con dinamica ancora al vaglio della Polizia locale di Lecco. Ad avere la peggio nell'urto è stato il conduttore della due ruote, un 56enne, sbalzato con violenza sull'asfalto. L'uomo ha riportato traumi e contusioni.

Le sue condizioni sono parse in un primo momento molto serie, tanto che i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso. In Corso Bergamo si sono portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte con l'ambulanza e un'automedica.

Il centauro è stato immobilizzato e successivamente trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, per fortuna in codice giallo con un trauma a una gamba.