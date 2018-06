Scontro auto-moto vicino all'ospedale: anziano finisce al nosocomio

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per un anziano signore di 85 anni, investito da un'automobile mentre, nella tarda mattinata di sabato, viaggiava in via dell'Eremo, di fronte all'ospedale "Manzoni" di Lecco. L'uomo, stando a quanto appreso sul posto, sarebbe arrivato da via Tonio da Belledo e, all'incroncio regolato dalla rotonda, non avrebbe dato la precedenza alla macchina in arrivo, guidata da una donna, e sarebbe stato così centrato dall'autovettura per poi venir sbalzato a terra.

Arrivati immediatamente, i volontari di Lecco Soccorso hanno caricato il pensionato sull'ambulanza e l'hanno trasportato al vicino pronto soccorso del nosocomio cittadino in codice giallo. Sul posto si sono portati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno messo in sicurezza la zona e rilevato il sinistro per la verbalizzazione.

