Barzago, pauroso incidente sulla Provinciale: frontale auto-pullman, grave l'automobilista

Sono gravi le condizioni dell'automobilista 46enne che, poco prima delle 13.30, si è schiantata frontalmente contro un autobus di linea mentre viaggiava sulla Strada Provinciale 51, al confine tra i comuni di Bevera di Sirtori e Barzago. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, al vaglio della pattuglia della polizia stradale inviata nella zona, ma, stando a quanto appreso, la donna al volante della Renault Twingo di colore giallo avrebbe invaso la corsia opposta mentre si trovava di fronte allo stabile che ospita il marchio sportivo "Sport Specialist", scontrandosi in modo violento contro il mezzo pesante.

L'impatto è stato devastante: sul posto si sono portati i mezzi e il personale medico della Croce Rossa, che ha prestato le necessarie cure di primo soccorso alla donna e l'ha trasportata, in codice rosso e quindi in gravi condizioni, presso l'ospedale "Mandic" di Merate. Sul posto anche un'altra ambulanza, un'automedica e i Vigili del Fuoco, oltre alla già nominata pattuglia dei vigili. La cicolazione è stata a lungo rallentata per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli dalla zona.

