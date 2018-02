Auto si ribalta sulla Provinciale 70, cinquantenne in ospedale

Incidente nella notte tra sabato e domenica in Brianza. Un'auto si è ribaltata - per cause ancora da chiarire - in prossimità della località Cogoredo, tra i comuni di Ello e Dolzago, mentre percorreva la Strada Provinciale 70.

Al volante un uomo di 50 anni, rimasto ferito nel sinistro. Subito è scattata la chiamata al numero 112 per le emergenze, con una situazione che in un primo momento è parsa grave. Sul posto è giunta un'ambulanza, con una pattuglia dei Carabinieri di Merate per ricostruire la dinamica del ribaltamento. Il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale di Erba in codice giallo, ma le sue condizioni, nelle ore successive, non sono parse preoccupanti.