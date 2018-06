Auto si ribalta sulla Lecco-Ballabio: giovane automobilista in ospedale

Grave incidente nel cuore della notte sulla vecchia Lecco-Ballabio: a Pomedo un'automobile, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata e, con essa coloro che la occupavano. Poco dopo le 3.20 sono entrati in azione i mezzi e il personale di soccorso di varie realtà cittadine, che hanno raggiunto il luogo del sinitro per risolvere l'emergenza.

La Croce Rossa di Lecco, quella di Ballabio, un'automedica, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale sono state inviate sul luogo dalla centrale operativa di Areu: stando a quando ricostruito, un giovane di 21 anni sarebbe stato trasportato presso l'ospedale "Manzoni" in condizioni critiche, mentre il ventenne che viaggiava con lui non avrebbe rimediato gravi ferite nel sinistro.