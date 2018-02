Auto si ribalta nel tunnel a Monza, riaperta la SS36 in direzione Milano

AGGIORNAMENTO DELLE 19.30 La strada è stata riaperta, a comunicarlo Anas.

Pauroso incidente nel tunnel a Monza, la Superstrada 36 è rimasta chiusa per circa tre ore chiusa in direzione Milano all'altezza del km 12. Sul luogo del sinistro, insieme alla Polizia stradale, anche Anas per gestire la viabilità con deviazioni e smistamento del traffico.

Come riportato dai colleghi di MonzaToday, l'incidente ha coinvolto una Nissan Micra con a bordo marito e moglie rispettivamente di 81 e 84 anni di Rozzano, che si è ribaltata nella galleria di Monza.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, pare che la vettura abbia urtato lo spartitraffico in corrispondenza di una piazzola di sosta, finendo la sua corsa contro il muro e ribaltandosi.

Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la coppia di anziani, successivamente soccorsi da due ambulanze e un'auto medica. Trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, le loro condizioni sono serie.

Nella serata di domenica, dunque, i tanti turisti che oggi hanno approfittato della giornata serena per raggiungere il Lecchese, hanno patito qualche disagio, con traffico molto intenso, nel rientro verso la Brianza e Milano.