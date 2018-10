Incidente sulla SS36, automedica sbanda e finisce fuori strada

Automedica finisce fuori strada e rimane in bilico tra una piccola scarpata e il guardrail, paura sulla SS36.

L'incidente è accaduto questa mattina, a Briosco, in direzione Lecco sulla trafficata arteria viabilistica, proprio subito dopo il punto di intersezione fra la strada e una rampa d'accesso.

I Vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti per liberare un passeggero a bordo dell'automedica. Le sue condizioni, si tratta di un 28enne, insieme a una ragazza di 18, fortunatamente non sono parse serie: entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Desio in codice verde.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia stradale di Milano.