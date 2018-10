Ballabio: incidente alla curva "delle angurie". Serie ferite per una donna

Brutto incidente nel primo pomeriggio di giovedì 11, oggi, a Ballabio, sulla Strada Provinciale numero 62. Due autovetture si sono scontrate frontalmente all'altezza della curva "delle angurie", sulla vecchia strada che collega Lecco alla Valsassina, provocando il serio ferimento di una delle tre persone coinvolte (una donna di 48 anni e un'altra, più giovane, di 23 anni quelle in condizioni più serie), di cui una persona trasportata all'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice rosso con un trauma toracico.

Sul posto sono state inviate tre ambulanze (del Soccorso Mandellese, della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Balisio) e, fatto decollare dalla base comasca di Villa Guardia, un elicottero di AREU. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, che dovranno dirigere il traffico e mettere in sicurezza la strada per permettere il ripristino della viabilità; attualmente si sono formate lunge code in ambo le direzioni di marcia.

