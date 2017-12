Ballabio, frontale in via Roma: sei persone coinvolte

Sono sei le persone coinvolte nell'impatto frontale avvenuto sulla strada provinciale numero 62 a Ballabio intorno alle ore 10.30 di giovedì 28 dicembre. Le ambulanze della Croce Rossa di Ballabio e di quella lecchese hanno dovuto prestare soccorso a quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 18 e i 78 anni; due di esse sono state trasportate in ospedale in codice verde; sul posto si è portata anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Chiaramente il traffico in transito nella zona ha risentito in maniera importante: la carreggiata è stata parzialmente ristretta per permettere l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di primo soccorso in favore delle persone coinvolte.