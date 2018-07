Ballabio, incidente sulla Provinciale: motociclista finisce in ospedale

Sinistro a Ballabio, sulla Strada Provinciale 62 che collega la Valsassina a Lecco. Per cause al vaglio della polizia locale, una motocicletta e due autovetture sono venute a contatto a poca distanza dall'incrocio con via Cinturino, in direzione Balisio: ad avere la peggio, come spesso avviene in questi casi, è stato la motociclista di 52 anni, trasportata in codice giallo presso l'ospedale "Sant'Anna" di Como mediante l'elicottero inviato dalla base di Sondrio.

Stando a quanto appreso, la donna è cosciente e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni: sul luogo è stata inviata un'ambulanza di Lecco Soccorso, unitamente a un'automedica, che si è presa cura della donna rimasta ferita, anch'essa, nel sinistro.