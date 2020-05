Automobilista finisce contromano e si schianta contro il muro

Un incidente paradossale, commentato dallo stesso sindaco del paese che, su Facebook, lo definisce «assurdo».

Il sinistro si è verificato mercoledì nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, a Ballabio, in via Provinciale. Un automobilista che risaliva la Provinciale in direzione Valsassina, nei pressi del Parco Due Mani è finito nella corsia opposta, proseguendo contromano fino a salire sul marciapiede, abbattendo degli alberi e terminando la propria corsa su un muretto.

La zona è tragicamente nota per alcuni incidenti, tra i quali l'investimento che costò la via a Pino Pedrazzoli, volontario di Protezione civile e grande tifoso della Calcio Lecco.

Mercoledì pomeriggio a Ballabio sono intervenute le forze dell'ordine per fare luce sulla dinamica del sinistro, il sindaco Alessandra Consonni e il suo vice Giovanni Bruno Bussola. Sull'asfalto, nemmeno i segni di un tentativo di frenata. L'automobilista non avrebbe riportato serie conseguenze, tanto che non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

«Siamo rimasti attoniti davanti a un simile incidente inspiegabile» ha commentato Consonni, in serata sul proprio profilo Facebook.