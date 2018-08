Si schianta in galleria sulla SS36: automobilista di 77 anni in ospedale

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 36 lungo la carregiata Sud, in galleria, nel territorio comunale di Bellano.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 10: un'auto condotta da un uomo di 77 anni, per cause al vaglio della Polizia stradale, ha sbandato e si è schiantata contro le barriere a lato della sede stradale. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e l'automedica dell'Aat Lecco.

In un primo momento le condizioni dell'autobilista erano parse gravi, tanto da mobilitare i mezzi di soccorso con un codice rosso. Per fortuna, una volta giunti sul luogo dell'incidente, i paramedici hanno potuto constatare una situazione meno preoccupante: il 77enne avrebbe infatti riportato traumi superficiali ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco con un codice giallo. Intervenuti anche i Vigili del fuoco per la rimozione del mezzo.