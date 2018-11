Bosisio Parini: coppia di giovani cade dalla moto ad alta velocità, uno è grave

Brutto schianto poco dopo le ore 17 in via Don Luigi Monza, a Bosisio Parini (foto Daniel Malinverno), all'interno del territorio della frazione di Garbagnate Rota. Stando a quanto ricostruito, sembrerebbe che una coppia di ragazzi (una femmina di 16 e un maschio di 17 anni) avrebbe perso il controllo della moto da cross su cui viaggiavano e sarebbero caduti a terra, sbattendo contro il marciapiede posto a lato della carreggiata dopo aver invaso l'altra corsia di marcia ed essere stati evitati da un automobilista in transito nel senso opposto. La moto, a causa della velocità sostenuta, è invece finita nel prato adiacente alla strada, a moderata distanza.

Guidatore in gravi condizioni

L'impatto, violento, ha reso necessario l'intervento sul posto di vari mezzi di soccorso: la chiamata al numero unico per le emergenze (112) ha consentito l'invio sul posto di un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e di una di Lariosoccorso, inviata da Erba, unitamente a due mezzi di soccorso avanzati (automediche) inviati da Lecco e Como, ai carabinieri della stazione di Cremella e ai Vigili del Fuoco. A rimediare le conseguenze peggiori sarebbe stato il ragazzo, conducente del mezzo, residente nel Comasco; più lievi le condizioni della ragazza che viaggiava con lui, rimasta sempre cosciente.

Incosciente all'arrivo dei soccorritori e successivamente intubato, il giovane motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco; la 16enne, invece, è stato trasferita in ospedale in codice giallo. La strada è stata chiusa per consentire la rilevazione del sinistro e le necessarie operazioni di soccorso nei confronti dei due giovani feriti.