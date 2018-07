Cade dalla bici e sbatte per terra: ciclista in "rosso" ospedale

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Manzoni" di Lecco l'uomo di 60 anni caduto mentre stava percorrendo via Ugo Foscolo nella frazione di Gialgiana, sulla strada che collega Rogoredo e Casatenovo. Il ciclista, caduto per cause da chiarire dalla sua due ruote, ha sbattuto violentemente il capo a terra, procurandosi un trauma cranico che ha costretto il personale sanitario a trasferirlo in codice rosso presso il nosocomio del capoluogo di provincia.

A soccorrerlo sono stati i volontari della Croce Bianca di Merate, giunti in loco su un'ambulanza e accompagnati da un'automedica inviata dal Brianzolo. La dinamica del sinistro verrà ricostruita dalla polizia locale, che ha diretto il traffico nel corso delle operazioni di primo soccorso.