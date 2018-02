Cade dal motorino, 16enne finisce in ospedale

Incidente nella notte in corso Promessi sposi a Lecco. Vittima un ragazzo di 16 anni caduto dalla sella del proprio ciclomotore.

È accaduto intorno alla 1.30. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e la Polizia stradale di Lecco. Il 16enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni dove è arrivato in codice giallo per le ferite riportate nel sinistro. (IN AGGIORNAMENTO)